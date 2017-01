POL-DA: Riedstadt: Hoher Sachschaden durch Einbrecher

Riedstadt (ots) - Kriminelle haben in der Nacht zum Donnerstag (05.01.) bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte einen hohen Sachschaden verursacht. Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und circa 7 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen in der Pestalozzistraße im Stadtteil Goddelau ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Ganoven hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell