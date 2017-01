POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) - Am Freitag, 30.12.2016, ereignete sich in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 10.00 Uhr, in der Roonstraße Höhe Anwesen Nr. 6, ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter blauer Ford Fiesta wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, das verursachende Fahrzeug müsste erhebliche Beschädigungen im linken Frontbereich aufweisen. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben ? Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell