POL-DA: Schmuckgeschäft überfallen - Täter flieht mit Trauring-Replikaten

Mörlenbach (ots) - Am Donnerstag (05.01.2017) wurde ein Schmuckgeschäft in der Mörlenbacher Rathausstraße überfallen. Ein noch unbekannter, junger Mann betrat um 18:25 Uhr den Verkaufsraum, ging zielstrebig auf die Schaufensterauslage zu und griff sich mehrere Trauringetalagen mit darauf befindlichen Trauringen. Schnell steckte er sie in eine grüne Plastiktasche (ev. Mülltüte) und wollte flüchten. Eine 54-jährige Angestellte hatte sich mittlerweile vor die Tür gestellt, wurde jedoch massiv durch den Täter bedroht und ließ ihn schließlich passieren. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Unbekannte ist ca. 20 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Stoffhose ähnlich einer Jogginghose, eine olivgrüne Bomberjacke und eine Basecap. Maskiert war er mit einem schwarz-weiß gemustertem Tuch vor dem Gesicht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060. Überrascht dürfte der Täter sicher bald noch sein, hat er doch statt echten Trauringen nur billige Replikate erbeutet. Darauf wurde außerdem auch mit einem Schild im Schaufenster hingewiesen. gefertigt: PHK Rene Bowitz, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell