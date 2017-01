POL-HP: Mörlenbach: Unfall verursacht und davon gefahren/ Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) - Wie am Donnerstag (5.1.2017) bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, ereignete sich am Mittwoch (4.1.2017) zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz des Nibelungencenters ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein blauer Opel Astra beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. In diesem Zusammenhang ist ein weißer Kleintransporter aufgefallen. Zeugen des Vorfalls werden geben sich bei der Polizeistation Heppenheim (Tel. 06252/706-0) zu melden.

Text: PK Kohlmann (Polizeistation Heppenheim)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell