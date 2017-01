POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mit Farbe geschmiert - Wer kann Hinweise auf die Verursacher geben?

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (3. - 4.1.2017) sind Farbschmierereien in der Reuterallee und der Sachsenstraße festgestellt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 600 Euro.

In der Farbe Silber sind Buchstaben im Heckbereich eines Autoanhängers angebracht worden. Dieselbe Kombination findet sich an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenstraße wieder. Dort beschädigten die noch Unbekannten zwei Gebäudeseiten mit schwarzer Farbe.

Die Polizei in Eberstadt nimmt sämtliche Hinweise zu den Verursachern entgegen. Telefonisch sind die Beamten unter der 06151 / 9690 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell