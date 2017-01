POL-DA: Darmstadt: Brennende Fußmatte im Treppenhaus gelöscht

Darmstadt (ots) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eckhardtstraße ist der Polizei am Donnerstag (5.1.2017) gegen 6.30 Uhr gemeldet worden. Eine Hausbewohnerin wurde durch den ausgelösten Rauchmelder alarmiert. Im Treppenhaus im zweiten Obergeschoß bemerkte sie die brennende Fußmatte, die Teile einer Wohnungstür beschädigte. Durch die schnellen Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei (K 10) ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Brandverursacher geben können. Telefon: 06151 / 9690.

