POL-DA: Darmstadt: Spielautomaten aufgebrochen, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Auf das Geld in Spielautomaten in einer Gaststätte in der Heidelberger Straße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (05.01.2017) abgesehen. Gegen 02.40 Uhr hebelten die Täter unbemerkt die Eingangstür zu der Gaststätte auf und gingen im Anschluss drei Geldautomaten an. Diese brachen sie auf und entwendeten die Geldkassetten daraus. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittler beim Ersten Polizeirevier haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell