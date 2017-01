POL-DA: Darmstadt: Wohnräume durchwühlt / Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots) - Während der Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee am Mittwoch (04.01.2017) in den Abendstunden aufgesucht. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hatten, suchten sie in den Räumen nach Wertsachen und durchwühlten dabei Schränke und Schubladen. Als die Tat gegen 21.50 Uhr bemerkt wurde, waren die Täter bereits geflüchtet. Was sie alles mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

