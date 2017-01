POL-DA: Rüsselsheim: Personenkontrollen in der Innenstadt

Rüsselsheim (ots) - Im Laufe des Mittwochs (04.01.) haben Beamte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei mit Unterstützung von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei Personenkontrollen in der Rüsselsheimer Innenstadt durchgeführt. Ab 13.30 Uhr wurden im Stadtpark, in Tiefgaragen, am Böllenseeplatz sowie am Bahnhof insgesamt 21 Personen überprüft. Bei einer 25-Jährigen konnte ein Butterfly Messer sowie eine gestohlene Kreditkarte sichergestellt werden. Gegen sie leiteten die Polizisten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Wie sie in den Besitz der Karte kam, muss ebenfalls ermittelt werden. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro wurde die Frau, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, entlassen. Eine kontrollierte 29-Jährige aus Frankfurt war durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Kontrollen dauerten bis circa 19 Uhr am Abend.

