POL-DA: Biblis: Unachtsamer Fußgänger / Nach Vorfall in der Lindenstraße sucht die Polizei Zeugen

Biblis (ots) - Die Polizei in Lampertheim ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der in Verdacht steht, durch sein Verhalten am Mittwochnachmittag (4.1.2017) den Straßenverkehr gefährdet zu haben. Gegen 17.20 Uhr bremste der Gesuchte, zusammen mit einer Frau und einem Kinderwagen, einen weißen Seat Ibiza in der Lindenstraße, Höhe eines Ingenieurbüros aus, indem er ohne auf den Verkehr zu achten die Straße betrat. Ein Unfall konnte gerade noch verhindert werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fußgänger und seiner Begleitung, die in Richtung Heinrichstraße unterwegs waren. Bei dem gesuchten Mann soll es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit südländischem Aussehen handeln. Der etwa 30-Jährige hat eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare.

Er, wie auch Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206 / 94400.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell