POL-DA: Stockstadt: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Stockstadt (ots) - Ein 29 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochabend (04.01.) wegen mehrerer Beanstandungen in einem Verfahren verantworten. Gegen 17.30 Uhr bemerkte eine Streife der Polizeistreife Gernsheim den Stockstädter in der Vorderstraße auf seinem Roller. Bei Erblicken der Beamten gab er Gas und versuchte, der drohenden Kontrolle zu entgehen. Die Polizisten konnten ihn schließlich stoppen. Bei der Überprüfung entdeckten sie schnell den vermeintlichen Grund für das Verhalten des 29-Jährigen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte Kleinstmengen Cannabis einstecken. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde.

