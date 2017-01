POL-DA: Ventilator heiß gelaufen - Klinikgebäude wegen starker Rauchentwicklung kurzzeitig geräumt.

Breuberg Ortsteil Sandbach (ots) - Am Mittwoch (04.01.2017) wurde gegen 19:30 Uhr der Rettungsleitstelle in Erbach ein Brand in der Ernst-Ludwig-Klinik im Breuberger Ortsteil Sandbach mitgeteilt. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Feuerwehren aus Breuberg und dem Ortsteil Sandbach konnte der Brand mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen war in der Toilette eines Patientenzimmers im ersten Obergeschoss ein Ventilator der Lüftungsanlage heiß gelaufen und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Vorsorglich mussten rund 140 Patienten der Klinik das Gebäude verlassen. Sie konnten nach Abschluss der Nachlösch- und Lüftungsarbeiten wieder in ihre Zimmer zurück. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Gefertigt: PHK Rene Bowitz, PvD

