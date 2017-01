POL-GG: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden, in Höhe AS Westhafen

Kelsterbach (ots) - Am Mittwoch, den 04.01.2016, gegen 12:50 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der AS Westhafen auf der BAB 5 verlor das vorausfahrende Fahrzeug, ein Smart For- Two in Silber gläserne Teile seines Daches. Hierbei wurde das Fahrzeug der Geschädigten erheblich beschädigt. Der männliche Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen fort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell