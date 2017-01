POL-DA: Babenhausen: Exhibitionist belästigt Spaziergängerin / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) - Ein Exhibitionist hat am Dienstagnachmittag (03.01.2017) eine Frau belästigt. Die Frau war mit ihrem Kind und ihrem Hund gegen 15.50 Uhr am Waldrand im Bereich der Brücke im Eppertshäuser Weg spazieren, als sich der entblößte Mann vor ihr zeigte. Der Täter wird als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle Haare, ist etwas 35 Jahre alt und hat einen buschigen längeren Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass der Mann nach der Tat mit einem Auto geflüchtet ist, dass in unmittelbarer Nähe stand. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter de Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

