POL-DA: Darmstadt: Scheibe von Kleinbus eingeschlagen, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter beabsichtigten in der Zeit zwischen Dienstagmittag (03.01.2016) und Mittwochmorgen (04.01.2016), in einen weißen Ford Transit zu gelangen. Die Täter hatten bereits die Heckscheibe des Kleinbusses eingeschlagen, schafften es aber nicht, die Tür zu öffnen. Das betroffene Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Messplatz in der Marburger Straße geparkt. Der angerichtete Schaden beträgt mindestens 200,- Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell