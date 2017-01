POL-DA: Griesheim / Darmstadt: Einbrüche in zwei Kitas / Gestohlener Tresor in Darmstadt gefunden

Griesheim / Darmstadt (ots) - Gleich in zwei Kindergärten sind Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (04.01.2017) eingebrochen.

Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kindergarten in der Georg-Büchner-Straße verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Hierbei brachen sie auch Schränke auf und durchwühlten sie.

In einem Kindergarten in der Draustraße fanden die gleichen Täter bei ihrer Suche zwei Digitalkameras und einen Tresor. Nach ersten Ermittlungen haben die Diebe den Tresor mit Hilfe eines Bürostuhls aus den Räumlichkeiten abtransportiert und vermutlich in ein Fahrzeug geladen. Er konnte am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr in einem Gebüsch hinter einem Parkhaus in der Bad Nauheimer Straße in Darmstadt aufgebrochen aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder einem von ihnen genutzten Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell