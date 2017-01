POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Dienstag, 3. Januar, in der Zeit zwischen 17.45 und 18.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gustavsburg, Am Kupferwerk, ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke den geparkten Pkw und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen und beging Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell