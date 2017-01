POL-DA: Rimbach-Zotzenbach: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung am Glascontainer

Rimbach (ots) - Ein Disput am Abstellplatz eines Glascontainers in der Straße "Am Steinbühl" mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Tat passierte am 20. Dezember 2016 gegen 16.10 Uhr. Die Personalien der beteiligten Kontrahenten sind der Polizei bekannt. In der Darstellung des Sachverhalts haben die ermittelnden Beamten Hinweise auf eine mögliche Zeugin erhalten, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat.

Für den Ermittlungsverlauf wird die Zeugin, eine ältere Frau, gesucht, die aktiv die Personengruppe angesprochen hatte. Sie war mit einem Auto unterwegs.

Wem ist der Vorfall bekannt? Wer kennt die gesuchte Zeugin? Haben noch weitere Personen den Vorfall beobachtet?

Die Ermittlungsgruppe in Heppenheim (DEG) nimmt alle Hinweise zu dem Fall auch unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

