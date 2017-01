POL-DA: Gernsheim: Müllreste auf Firmengelände angesteckt / Anzeige gegen 21-Jährigen

Gernsheim (ots) - Ein 21 Jahre junger Mann hat am Dienstagnachmittag (03.01.) auf einem Firmengelände in der Ermanuel-Merck-Straße Müllreste angesteckt. Gegen 14.30 Uhr verständigten Zeugen Polizei und Feuerwehr und meldeten den Brand in der dortigen Lagerhalle. Die Berufsfeuerwehr Merck sowie die Wehr aus Gernsheim waren umgehend vor Ort und konnten die Flammen schnell löschen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Im Rahmen der ersten Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf den 21-Jährigen aus Riedstadt. Er erschien am Abend bei den Beamten auf der Polizeistation in Gernsheim und räumte ein, für das Feuer verantwortlich zu sein. Er muss sich jetzt in einem Verfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell