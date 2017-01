POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Krimineller geht zweimal leer aus / Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Ein maskierter Täter ging am frühen Dienstagabend (03.01.) im Stadtteil Gustavsburg gleich zweimal leer aus. Der bislang noch unbekannte Kriminelle hatte es gegen 17.30 Uhr auf ein Schreibwarenladen in der Darmstädter Landstraße und kurz darauf auf ein gleiches Geschäft in der Jakob-Fischer-Straße abgesehen. In beiden Fällen betrat er mit einer Pistole bewaffnet den Laden. Bei der ersten Tat hatte die Angestellte den Räuber bemerkt und sich versteckt, bis der Unbekannte wieder verschwunden war. Beim zweiten Versuch bedrohte er den Ladenbesitzer mit der Waffe, wurde von diesem aber in die Flucht geschlagen. Er machte keine Beute.

Bei dem Fliehenden soll es sich nach Zeugenaussagen um einen Jugendlichen oder jungen Mann gehandelt haben. Er war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte eine zierliche Gestalt. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch, war dunkel gekleidet und eine schwarze Wollmütze mit Sehschlitzen über das Gesicht gezogen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der Unbekannte vor den Taten oder danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Rüsselsheimer Kripo (K 10) zu melden (06142/696-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell