POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Diebe hatten es auf Gaststätte abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Eine Gaststätte in der Langstraße im Stadtteil Walldorf war in der Nacht zum Dienstag (03.01.) im Visier unbekannter Täter. Gegen 13 Uhr entdeckten Zeugen das aufgehebelte Fenster zum Gastraum. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Kriminellen im Inneren auf die zwei Geldspielautomaten abgesehen. Diese wurden aufgebrochen und die Einnahmen geplündert. Der Tatzeitraum reicht bis circa 0.30 Uhr zurück. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen (06105/4006-0).

