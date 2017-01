POL-DA: Darmstadt: Schlechter Scherz / Böller neben Zivilstreife gezündet

Darmstadt (ots) - Während einer Personenkontrolle durch Zivilfahnder auf dem Luisenplatz am Montagnachmittag (02.01.2016) gegen 17.30 Uhr hat ein junger Mann in unmittelbarer Nähe der Beamten einen illegalen Feuerwerkskörper gezündet. Dieser verursachte einen so lauten Knall, dass sogar viele besorgte Bürgerinnen und Bürger den Notruf wählten. Die Beamten konnten den Zünder des Böllers schnell stellen. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden sie zwei weitere illegale Feuerwerkskörper, die sichergestellt wurden. Dem jungen Mann droht jetzt ein Strafverfahren.

