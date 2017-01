POL-DA: Darmstadt: Farbschmierer am Werk / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Darmstadt (ots) - Farbschmierer haben in der Nacht zum Dienstag (03.01.2017) auf dem Schulhof einer Schule in der Ludwigshöhstraße ihre Spuren hinterlassen. Mit verschiedenen Farben verschmierten die Unbekannten im Bereich des Schulhofes eine Treppe, Sitzbänke, die Wand der Sporthalle und eine Außentür des Schulgebäudes. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000,- Euro. Die Ermittlungsgruppe City ermittelt in dem Fall. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell