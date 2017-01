POL-DA: Höchst im Odenwald/ Mümling-Grumbach: Zwei Einbrüche in der Nachbarschaft

Höchst im Odenwald (ots) - Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft in Mümling-Grumbach beschäftigen seit Montagmittag (2.1.2017) die Ermittler in Erbach.

Nach den bisher gewonnenen Erkenntnisse und der Spurenlage waren dieselben Täter am Werk. Die Einbrecher brachen Fenster und Türen auf, um in die Häuser in der Straße "An der Kempfsruh" einsteigen zu können. Offensichtlich konzentrierten sie sich auf Geld, Münzen und Schmuck. Die Tatzeiten liegen bis zum Donnerstag (29.12.2016) und Freitag (30.12.2016) zurück.

Möglicherweise waren die Täter mobil. Wer verdächtige Fahrzeuge oder aber auch Personen bemerkt hat, wird gebeten, seine Beobachtungen dem Kommissariat 21/ 22 zu melden. Telefon: 06062 / 9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell