POL-DA: Darmstadt: Rollerteile gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - An einem Motorroller, der auf dem Viktoriaplatz abgestellt war, haben sich Diebe in den frühen Dienstagmorgenstunden (03.01.2017) zu schaffen gemacht. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Unbekannten und verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen waren die Täter bereits geflüchtet. Sie hatten zuvor sowohl den Vergaser als auch den Luftfilterkasten an dem Motorroller abmontiert und entwendet. Zudem haben die Diebe den Motorroller umgeworfen, wobei Schäden an der Seite entstanden sind. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe City hat den Fall übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

