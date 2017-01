POL-DA: Bickenbach: An der Tür gehebelt / Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Bickenbach (ots) - In eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße "Erlenhof" beabsichtigten Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.01.0217) und Montagmittag (03.01.2017) einzudringen. Gegen 13 Uhr haben Bewohner des Hauses Hebelspuren an ihrer Haustür entdeckt. Da es den Kriminellen nicht gelungen war, die Tür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell