POL-DA: Fahrzeugbrand

Auffahrt A 6 zur A 67 (ots) - Am Montag (02.01.2017) gegen 22:47 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Lkw-Sprinters die Auffahrt A 6, von Saarbrücken kommend, zur A 67, Fahrtrichtung Norden. Im dortigen Bereich bemerkte er plötzliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum, welche in das Fahrzeuginnere übergriff. Er konnte das Fahrzeug auf der Standspur abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Wenige Minuten später fing das Fahrzeug Feuer und brannte im Bereich Motorraum und Fahrerkabine vollständig aus. Die alarmierte Feuerwehr aus Viernheim konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Kurzzeitig musste die Auffahrt A 6 zur A 67 wegen der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Brandursache konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

