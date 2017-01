POL-DA: Babenhausen / Pfungstadt: Einbrecher am Werk / Zeugen gesucht

Babenhausen / Pfungstadt (ots) - Am Sonntagmorgen (01.01.2017) stellten Bewohner eines Einfamilienhauses Außerhalb von Hergershausen Hebelspuren an ihrer Haustür fest. Nach ersten Ermittlungen hatten Kriminelle in der Silvesternacht erfolglos versucht, in die Wohnräume zu gelangen.

In der Mühlstraße in Pfungstadt wurde ein Einbruch am frühen Freitagabend (30.12.2016) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlstraße bemerkt. Über eine aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Kriminelle in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr Zugang zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach Wertsachen. Mit Bargeld und Uhren konnten die Täter unerkannt flüchten.

In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell