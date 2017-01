POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Bischofsheim (ots) - Im Laufe des Sonntags (01.01.) haben Unbekannte mehrere Hauswände, Grundstücksmauern, Garagentore und Fahrzeuge mit Farbe besprüht. Gegen 9 Uhr entdeckten Zeugen die Schmierereien in der Platanenstraße sowie "Zur Pappelallee" in der Böckler Siedlung und alarmierten die Polizei. Es wurde Strafanzeige erstattet, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gegen 22.20 Uhr verständigten Anwohner aus der Platanenstraße erneut die Beamten. Kurz zuvor hatten sie einen Schmierfinken bei einer Tat beobachtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Ob ein Tatzusammenhang mit den Fällen in den Morgenstunden besteht, müssen die Ermittlungen zeigen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 an die Kripo in Rüsselsheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell