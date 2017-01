POL-DA: Rüsselsheim: Diebe flüchten ohne Beute

Rüsselsheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben am Sonntagabend (01.01.) versucht, einen Zigarettenautomat im Eingangsbereich einer Gaststätte aufzubrechen. Gegen 21 Uhr hatten die Kriminellen das Glasteil neben der Eingangstür im Anwesen in der Elisabethenstraße eingeschlagen und waren in den Hauseingang gelangt. Als sie hier das Schloss des Zigarettenautomaten aufhebeln wollten, wurden sie von einem Zeugen überrascht und suchten das Weite. Zeugen, denen die Unbekannten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell