POL-DA: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Groß-Umstadt (ots) - Am Montag (2.1) um 03.13 Uhr, ereignete sich in Groß-Umstadt, Georg-August-Zinn-Straße / Carlo-Mierendorff-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 89jähriger Groß-Umstädter Fußgänger schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge querte der Fußgänger mit seinem Rollator die Fahrbahn der Georg-August-Zinn-Straße in Richtung Carlo-Mierendorff-Straße, als die Lichtzeichenanlage für Fußgänger "rot" zeigte. Ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus Groß-Umstadt befuhr die Georg-August-Zinn-Straße in Richtung Höchster Straße und übersah den querenden Fußgänger. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger, woraufhin der Fußgänger stürzte und sich schwer verletzte.

Der schwer verletzte Fußgänger wurde in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR.

Bericht: Linné, Polizeioberkommissar

Klaus Lehmann, Erster Kriminalhauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst

