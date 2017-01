POL-DA: Werkraum in Lagerhalle brennt aus

Bürstadt (ots) - Am Silvesterabend (31.12.) wurde um 20.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet, welche von einer Lagerhalle in der Straße "Die Ammenwiese" ausging. Durch die Feuerwehr wurde nach Betreten der Halle festgestellt, dass es in einem Werkraum der Halle zu einem Brand gekommen war, welcher zwischenzeitlich auch das Dach der Lagerhalle schwer beschädigt hatte. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden von ca. 60.000.- Euro entstanden. Die Brandursachenermittlung wird die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße übernehmen.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell