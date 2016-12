POL-HP: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - Am Freitag, den 23.12.2016, kam es in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Top Frost in der Von-Humboldt-Straße 10 in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter dunkelgrauer Skoda Octavia wurde im Frontbereich durch einen bisher unbekannten Verursacher beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Wer konnte den Vorfall beobachten?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell