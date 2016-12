POL-DA: Unbekannter versprüht Reizgas - vier leicht Verletzte in Kelsterbach

Kelsterbach (ots) - Am Freitag (30.12.2016) versprühte ein unbekannter Mann in Kelsterbach, Am Südpark, Reizgas. Um kurz nach 20:00 Uhr war der Mann vor einem dortigen Lebensmittelmarkt aufgetaucht und hatte drei Kunden, die gerade aus dem Markt kamen, im Eingangsbereich unvermittelt mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchtet der unbekannte Täter zu Fuß. Die Reizgaswolke zog auch in den Markt, sodass Mitarbeiter den Markt vorsorglich räumten. Mitarbeiter und Kunden des Marktes wurden durch die über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau alarmierten Besatzungen mehrerer Rettungs- und Notarztwagen untersucht. Neben den direkt besprühten drei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren wurde ein weiterer, 34-jähriger Mann leicht verletzt. Alle konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. .Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Kelsterbach belüftete den Markt. Um 20:45 Uhr konnten Angestellte und Kunden den Markt wieder betreten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Er soll ca. 40 Jahre alt, ca. 170cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke mit silbernen Streifen und eine schwarze Hose. Die Polizei in Kelsterbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06107 / 7198-0 Gefertigt: PHK Rene Bowitz

