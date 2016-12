POL-DA: Pfungstadt / Erzhausen: Einbrecher am Werk / Zeugen gesucht

Pfungstadt / Erzhausen (ots) - Während der Abwesenheit der Hausbewohner haben Einbrecher am Donnerstagabend (29.12.2016) ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Schmeihmühle" aufgesucht. Über eine aufgebrochene Terrassentür gelangten die Kriminellen in die Wohnräume und suchten dort nach Wertsachen bis sie fündig wurden. Die Tatzeit lag zwischen 18.35 Uhr und 20.30 Uhr.

Auch in der Elbestraße beabsichtigten Kriminelle am Donnerstag in ein Wohnhaus zu gelangen. Gegen Mittag konnten sowohl an der Eingangstür als auch an einem Fenster des Mehrfamilienhauses Hebelspuren festgestellt werden. Da die Täter weder die Tür noch das Fenster aufbekamen, blieb es bei einem Einbruchsversuch.

In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können (06151 / 969-0).

