POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Freitag, 30.12.2016, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, ereignete sich in der Siegfriedstraße, Höhe Anwesen Nr. 56, eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Daimler Benz der B-Klasse wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

