POL-DA: Darmstadt: Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Einen Schaden von mindestens 2.500,- Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem VW Up angerichtet, der am Donnerstagnachmittag (29.12.2016) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.05 Uhr in der Adelungstraße geparkt war. Der Unbekannte zerkratzte den Lack den Autos an der Fahrer- als auch der Beifahrerseite. Die Ermittler beim Ersten Polizeirevier ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell