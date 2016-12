POL-DA: Roßdorf / Schaafheim: Diebe im Wald und am Angelteich / Zeugen gesucht

Roßdorf / Schaafheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend (29.12.2016) gegen 23.30 Uhr in eine Jagdhütte im Waldbereich westlich von Roßdorf eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Fenster hatten sich die Kriminellen Zutritt zu der Hütte verschafft und dort nach Wertsachen gesucht. Von einem Passanten überrascht, flüchteten zwei maskierte Männer mit einem dunklen Kombi mit ausländischem Kennzeichen. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtenden Fahrzeug nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

In der Mosbacher Straße in Schaafheim haben Diebe an einem Angelteich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (28.12.2016) und Donnerstagmittag (29.12.2016) einen Bauwagen sowie eine Werkzeughütte des Angelvereins aufgebrochen. Ob die Täter etwas Brauchbares gefunden haben, steht noch nicht fest. Die Ermittler der Polizeistation Dieburg haben den Fall übernommen und bitten unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell