POL-DA: Groß-Zimmern: Ermittler begutachten Kartbahn

Groß-Zimmern (ots) - Nachdem in der Indoor-Kartbahn Groß-Zimmern am Donnerstagabend (29.12.2016) erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Wert (CO-Werte) festgestellt wurden (wir haben berichtet), haben die Ermittler der Kriminalpolizei am Freitagvormittag (30.12.2016) die Kartbahn untersucht.

Nach ersten Ermittlungen konnten keine technischen Fehler an der Anlage festgestellt werden. Die Kartbahn ist von der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits wieder für den Betrieb freigegeben.

Ein Bedienfehler soll dazu geführt haben, dass die Entlüftungsanlage ausgeschaltet war und sich somit die Abgase der Karts in der Halle anreichern konnten.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3523237

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell