POL-DA: Mörfelden-Walldorf/ Mörfelden: Hatten Kriminelle Taschenlampen im Einsatz? Polizei sucht weitere Zeugen nach Wohnhauseinbruch

Mörfelden-Walldorf (ots) - Bargeld in noch nicht bekannter Höhe haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Mainstraße stehlen können. Mit mehreren Hebelversuchen scheiterten die Täter zunächst an der Terrassentür bis sie im weiteren Verlauf über ein Fenster erfolgreich einsteigen konnten.

Die Tatzeit am Donnerstag (29.12.2016) wird zwischen 15.30 Uhr und 19.55 Uhr eingegrenzt. Möglicherweise waren die Täter mit Taschenlampen unterwegs, da ein Anwohner entsprechendes Licht im Garten bemerkt hatte. Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte unter der 061742 / 6960 beim Einbruchskommissariat (K 21/ 22) in Rüsselsheim.

