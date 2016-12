POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Wettbüro / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) - Mehrere Spielautomaten in einem Wettbüro in der Eberstädter Straße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (29.12.2016) aufgebrochen und das Geld daraus entwendet. Zudem nahmen die Täter noch die Getränkekasse des Personals mit. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen über das Dach Zutritt zu den Räumlichkeiten des Wettbüros. Dort gingen sie dann mehrere Automaten an. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Tat wurde am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr bemerkt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Dieben übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

