POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Unfallflucht und Rotlichtfahrt gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Am Donnerstag (29.12.2016) gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Alicestraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein roter Peugeot, älteres Modell, mit Darmstädter Kennzeichen fuhr auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Astra auf und beschädigte diesen. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000,- Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher mit dem roten Peugeot soll danach weiter auf die Darmstädter Straße über die rote Ampel und weiter in Richtung Roßdorf gefahren sein.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Ihre Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können oder einen roten Peugeot mit beschädigter Front und Darmstädter Kennzeichen gesehen haben.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0.

Text: Sandra Hennig, Polizeioberkommissarin, Polizeistation Ober-Ramstadt

