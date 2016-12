POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/ Ginsheim: Anzeige gegen 23-Jährigen nach Widerstand

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist der Polizei am frühen Mittwochabend (28.12.2016) in der Immanuel-Kant-Straße in Ginsheim gemeldet worden. Einer der Männer war noch am Ort des Geschehens, während sein Kontrahent weglief. Bei der Personalienfeststellung versuchte der 23-Jährige die Polizeibeamten zu attackieren und sprach Beleidigungen aus. Unter Widerstand konnte er schließlich mit Unterstützung von herbeigeeilten Streifen überwältig werden. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten ins polizeiliche Gewahrsam genommen. Auch ist eine Strafanzeige erstattet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell