POL-DA: Dieburg: Am Fenster gehebelt / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Einbrecher haben am Mittwoch (28.12.2016) im Laufe des Tages ein Einfamilienhaus in der Rheingaustraße aufgesucht. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr an einem rückwärtig gelegenen Fenster, waren aber nach ersten Feststellungen nicht in die Wohnräume gelangt. Der an dem Fenster entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000,- Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell