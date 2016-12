POL-DA: Neckarsteinach: "Gut gesichert" - Einbruchsversuche in drei Fällen gescheitert

Neckarsteinach (ots) - Drei Einbruchsversuche sind in der Nacht zum Mittwoch (27.- 28.12.2016) gescheitert. Grund hierfür waren die guten Mehrfachverriegelungen an den Türen sowie eine ausgelöste Alarmanlage.

Nach der derzeitigen Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass dieselben Täter am Werk waren. Als Zielobjekte wurden ein Mehrfamilienhaus sowie ein Papierwarengeschäft in der Bahnhofstraße und eine Autowaschanlage in der Partikulierstraße ausgesucht. Durch die Hebelversuche ist ein Gesamtsachschaden von über 1800 Euro entstanden.

Wer ab Dienstag (27.12.2016), 16.30 Uhr, verdächtige Personen in den Tatortbereichen bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Posten Hirschhorn in Verbindung zu setzen. Telefon: 06272 / 93050.

Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter 06151 / 969-4030.

