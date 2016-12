POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) - Am Mittwoch dem 28.12.2016 kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr in der Lindenstraße, Höhe der Hausnummer 46, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter silberner VW Golf wurde am linken Außenspiegel durch einen bisher unbekannten Verursacher beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen blauen Opel Kombi handeln. Hinweise erbittet die Polizeistation Heppenheim unter der 06252/7060.

