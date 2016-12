POL-DA: Darmstadt: Diebe im Kindergarten / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Auf der Suche nach Geld waren Diebe über die Weihnachtsfeiertage in einem Kindergarten in der Erbacher Straße. Am Dienstagnachmittag (27.12.2016) wurde der Einbruch bemerkt. Nach ersten Ermittlungen hatten die Kriminellen ein Fenster aufgebrochen, um in die Räume zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Geld und Wertsachen fanden sie eine Geldkassette mit etwas Bargeld.

Am Mittwochvormittag (28.12.2016) wurde dem Ersten Polizeirevier ein weiterer Einbruch in einen Kindergarten in der Grundstraße gemeldet. In diesem Fall wurde sowohl das Haupthaus des Kindergartens als auch ein Nebengebäude angegangen. Hierbei haben die Täter mehrere Scheiben zerstört. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie zwei einfache Fotoapparate. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 4.000,- Euro.

Die Ermittler beim Ersten Polizeirevier haben beide Fälle übernommen und prüfen eine Tatzusammenhang. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

