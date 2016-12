POL-DA: Darmstadt / Südhessen: Polizei wünscht alles Gute für 2017

Darmstadt / Südhessen (ots) - In wenigen Tagen steht der Jahreswechsel an und in Südhessen werden wieder viele Menschen friedlich in das neue Jahr reinrutschen. Auch Ihre Polizei hat sich auf dieses alljährliche Ereignis gut vorbereitet. Die Vorkommnisse der letzten Silvesternacht in einigen Großstädten und der Anschlag in Berlin sind natürlich in unsere Einsatzplanung zum Jahreswechsel mit eingeflossen. Für die Nacht zum Neujahrstag werden wir mit einer hohen Polizeipräsenz und einer Reihe zusätzlicher verdeckter und offener Maßnahmen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Südhessen sorgen. Hierbei wird die Polizei in Südhessen auch von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Denn wir wollen, dass Sie sicher und ohne Angst Silvester feiern! Sollte Sie jemand bedrängen, belästigen oder wenn Sie Zeuge oder Opfer einer Straftat werden, dann machen Sie auf sich aufmerksam. Wenden Sie sich sofort an die Beamten vor Ort und/oder rufen Sie den Polizeinotruf 110.

Silvester und Feuerwerk gehören traditionell für viele Menschen zusammen. Damit Sie den Abend unbeschwert genießen können und sicher ins neue Jahr kommen, haben wir in Zusammenhang mit Feuerwerken noch folgende Hinweise:

- Kaufen Sie keine Feuerwerkskörper im Ausland oder auf Flohmärkten - diese sind oftmals ungeprüft und damit in Deutschland verboten. Meist sind die verwendeten Inhaltsstoffen zudem um ein vielfaches stärker und somit gefährlich!

- In Deutschland Zugelassene Pyrotechnik erkennt man unter anderem an Aufschriften, die die Bezeichnung "BAM" oder "CE 0589" enthalten

- Übrigens: Der Umgang mit illegalen Feuerwerkskörpern ist nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar und kann eine Strafanzeige nach sich ziehen

- Nur wer Volljährig ist, darf Feuerwerkskörper erwerben und nutzen. Wer noch keine 18 ist, darf nur Feuerwerk der Klasse I kaufen und unter Aufsicht abbrennen

- Werfen und schießen Sie Feuerwerkskörper nie in Richtung von Menschen und halten Sie genügend Sicherheitsabstand

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und alles Gute für 2017!

Text: Trapmann; Löb, Pressestelle, Polizeipräsidium Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell