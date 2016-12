POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Berauschter Autofahrer gestoppt

Roßdorf (ots) - Einen Autofahrer der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß, haben Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt am frühen Mittwochmorgen (28.12.2016) aus dem Verkehr gezogen. Gegen 02.30 Uhr stoppte die Streife den Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "Im Feldchen". Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Test reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht der Beamten. Der 26-Jährige hatte Amphetamin konsumiert. Die Fahrt war für den Mann an Ort und Stelle beendet. Bei dem 26-Jährigen wurde ein Blutentnahme durchgeführt und gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

