POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Gaststätte / Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots) - Eine Gaststätte in der Sandmühlstraße war in den frühen Mittwochmorgenstunden (28.12.2016) das Ziel von Einbrechern. Über eine rückwärtige Tür hatten sich die Kriminellen Zugang zu den Räumen der Gaststätte verschafft. Dort suchten sie nach Bargeld bis sie fündig wurden. Zudem hatten die Täter auch versucht, einen Zigarettenautomat aufzubrechen und an das Geld sowie die Zigaretten zu gelangen, was aber misslang. Der Gesamtschaden wir auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit lag zwischen 01.30 Uhr und 06.30 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt haben die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell